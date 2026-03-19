Jonas e Jordana se beijam na festa do líder do 'BBB 26'

Rio - Depois de trocarem flertes, Jonas e Jordana se beijaram pela primeira vez durante a festa do líder Alberto, no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. Tudo aconteceu longe dos outros brothers.

Em um sofá, eles trocaram provocações. "Devem ser que horas?", questionou a advogada. "Na hora de dar uns beijos, né?", provocou o influenciador. Jordana comentou: "Você é melhor do que isso". Em seguida, os dois se beijaram. O clima de romance seguiu em outros momentos da festa.

Os internautas reagiram ao novo casal. "Chocado que a cada beijo só melhora, tem química pra dar e vender", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Jonas e Jordana com química, física, matemática, português, geografia, história, artes, tudo", brincou outro. "Esses dois era o casal mas esperado deste BBB", opinou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Jonas já trocou beijos com outras sisters no reality show: Marciele e Maxiane, já eliminada. Ao notar a aproximação do brother com a advogada durante a festa, a Cunhã reagiu: "O dia que eu estiver preocupada com isso, pode me enterrar".