Mãe de Vini Jr. apaga foto em que aparece com ex de Jojo Todynho

Rio - A mãe do jogador Vinícius Jr., Fernanda Cristina, chamou as atenções nas redes sociais nesta quinta-feira (21) após publicar, e apagar pouco depois, uma foto em que aparece ao lado de Thiago Gonçalves. O registro repercutiu rapidamente e alimentou especulações sobre um possível envolvimento entre os dois.



Na imagem, Fernanda surge fazendo biquinho, enquanto Thiago Gonçalves aparece sorridente, usando camisa do Botafogo e boné. O conteúdo deixou o público em alerta principalmente porque, semanas antes, os dois já haviam sido vistos juntos na área vip de um show do cantor Ferrugem, no Rio, no início de maio.



Thiago ganhou notoriedade ao viver um relacionamento com a cantora Jojo Todynho. A relação, com duração aproximada de um ano, chegou ao fim em março deste ano, após o policial enfrentar um problema de saúde e ser internado.



Na ocasião, Jojo chegou a comentar publicamente o estado clínico do então namorado e associou o quadro a fatores emocionais e de estresse. “O Thiago não é de verbalizar o que sente, vai guardando. No ano passado, ele perdeu a avó de câncer, teve muito estresse, trabalho e o homem quer dar conta de tudo, acha que é uma máquina de guerra. Ele se cuida muito, mas tem hora que o cansaço vai vencendo e a máquina dá uma pifada. Mas, graças a Deus, está bem”, disse a cantora.



O término do relacionamento também ganhou repercussão após declarações do ex-marido de Jojo, Lucas Souza, que afirmou ao Portal Leo Dias que Thiago teria enviado mensagens dias antes da separação com pedido de orientação sobre exposição na mídia. Em resposta, Thiago negou as acusações por meio de comunicado público.