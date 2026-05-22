Claudia Rodrigues precisou ser 'reanimada três vezes', diz noiva

Rio - Claudia Rodrigues, que luta há 26 anos contra a esclerose múltipla, já precisou ser reanimada três vezes. A revelação foi feita pela noiva da atriz Adriane Bonato em um vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (21). Emocionada, ela recordou os momentos dolorosos ao prestar solidariedade à Keidna Marques, viúva do piloto da Core, Felipe Marques Monteiro, que morreu no último domingo (17), após ser baleado na cabeça em uma operação na Vila Aliança em março de 2025.

"Há 13 anos eu vivo em um campo de batalha com a atriz e comediante Claudia Rodrigues, que luta há 26 anos contra a esclerose múltipla. Eu já vi a morte dela de perto. Eu vi a mulher da minha vida ser reanimada três vezes! Três vezes o coração dela parou, e três vezes eu vi o desespero de quase perder a Claudinha para sempre", relatou, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas.

Adriane continuou o desabafo: "Eu passei pelo terror de ver ela com traumatismo craniano, ligada a aparelhos, passando dez dias agonizantes na UTI, oscilando entre a vida e a morte. Em 2015, após o transplante de células-tronco, o nosso mundo se transformou em um isolamento absoluto. Foram dois anos enclausuradas. Dois anos trancadas entre quatro paredes, onde respirar era uma vitória e cada segundo era uma tortura de medo e incerteza".

Por fim, ela disse que sabia do sofrimento de Keidna e demonstrou apoio à ela. "Por isso, quando eu via você com Felipe, meu estômago embrulhava. Eu revivia tudo. Eu sabia o tamanho do seu sofrimento silencioso. Nós sangramos com vocês, Keidna. Nós choramos de soluçar com cada dificuldade de vocês e celebramos cada milagre como se fosse o nosso. Nós tínhamos a certeza matemática de que o Felipe ia vencer, assim como a Claudinha venceu. A sua dor hoje é a nossa dor... Se o peso ficar grande demais, se você precisar de um abraço de quem entende a sua dor, conte comigo. Você foi gigante. Deus te abençoe".

Conhecida por papéis de sucesso de humor, como a Marinete de "A Diarista" e a Ofélia de "Zorra Total", Cláudia Rodrigues está afastada da TV desde 2014 por conta do problema de saúde.

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