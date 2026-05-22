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Celebridades e TV

Ana Maria Braga assiste show do rei Roberto Carlos em Nova York

Apresentadora estava acompanhada do marido, Fábio Arruda

Roberto Carlos e Ana Maria Braga
Roberto Carlos e Ana Maria Braga -
Rio - Ana Maria Braga, de 77 anos, e o marido, Fábio Arruda, de 55, curtiram o show de Roberto Carlos, no Radio City Music Hall, em Nova York, na noite desta quinta-feira (20). Essa foi a primeira apresentação do Rei nos Estados Unidos. Nos bastidores, a apresentadora do "Mais Você" posou para uma foto com o cantor. 
O clique foi publicado nas redes sociais. "Receber a querida Ana Maria Braga no camarim do Radio City Music Hall, após o primeiro show nos Estados Unidos, é um daqueles momentos que ficarão marcados pra sempre", escreveu Roberto na legenda da postagem. 
Ana Maria comentou: "Que privilégio poder te ouvir cantar de pertinho… Foi um show lindo! Viva o Rei". Em vídeos publicados nos stories de seu perfil, a apresentadora compartilhou trechos da apresentação e destacou: "Rei nunca perde a majestade!". Ela também contou que ganhou uma rosa de Roberto. 
Depois do show, a loira foi comer cachorro-quente. "É uma delícia". 

Fotogaleria
Roberto Carlos e Ana Maria Braga
Roberto Carlos e Ana Maria Braga Reprodução do Instagram
Ana Maria Braga comeu cachorro-quente após show do Rei
Ana Maria Braga comeu cachorro-quente após show do Rei Reprodução do Instagram
Ana Maria Braga assiste ao show de Roberto Carlos
Ana Maria Braga assiste ao show de Roberto Carlos Reprodução do Instagram
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