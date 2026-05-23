Léo Pereira dispara após ter nome citado por Antonela Braga

Rio - Após ter o nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais, o jogador Léo Pereira reagiu aos comentários feitos pela influenciadora Antonela Braga sobre um possível romance entre ele e Nathalia Braga, mãe da jovem. O atleta afirmou que não conhece nenhuma das duas e rebateu a situação.



A confusão começou nesta sexta-feira (22), quando Antonela publicou uma montagem com uma foto do jogador ao lado da mãe. Na legenda, ela brincou com a semelhança entre os dois. “O cabelo está igual... Meu sonho. Nathalia Braga, não me mata, te amo, vou fugir de casa depois dessa”, escreveu a influenciadora. A postagem foi apagada minutos depois, após a repercussão negativa.



O assunto chegou até Léo Pereira, que respondeu nos comentários do perfil Segue a Cami. “Oxe! Não tenho nem conhecimento de quem são essas pessoas”, escreveu o zagueiro do Flamengo.



Antes da resposta do atleta, Antonela já havia comentado as críticas recebidas por demonstrar torcida pelo suposto casal. “Acho que vou ocultar minha mãe dos meus stories pelo bem da humanidade (meu bem). Deu ruim para mim. Finjam que não viram nada. Mamãe, melhor a gente não se encontrar hoje. Só daqui alguns dias, ok?”, declarou.



Com a repercussão, a influenciadora voltou às redes para rebater os comentários negativos e questionou o motivo das críticas. “Gente, o povo está me tacando hate e não estou entendendo o motivo. São duas pessoas solteiras? O povo me chamando de sem noção. O que eu fiz, gente? É proibido shippar agora? Minha mãe vai me matar de novo”, afirmou.



A situação também reacendeu comentários sobre o antigo relacionamento entre Karoline Lima e Léo Pereira. Os dois chegaram a retomar o namoro em dezembro de 2025, após anunciarem o término em setembro do mesmo ano. A reconciliação, no entanto, durou pouco, e a separação definitiva foi confirmada em janeiro de 2026. Recentemente, rumores de uma possível reaproximação ganharam força após Karoline aparecer comemorando a convocação do jogador para a Copa, mas nenhum dos dois comentou o assunto.



Quem é Antonela Braga?



Natural do Rio de Janeiro, Antonela Braga tem 17 anos e se tornou um dos nomes populares entre a geração Z nas redes sociais. A influenciadora soma mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram e ultrapassa 9 milhões no TikTok, onde compartilha conteúdos sobre moda, beleza e estilo de vida.