Filha de Grazi Massafera faz 14 anos e ganha festa intimista

Rio - A atriz Grazi Massafera antecipou a comemoração dos 14 anos da filha, Sofia Massafera, e reuniu familiares e amigos em uma festa intimista na noite desta sexta-feira (22). A adolescente completa aniversário oficialmente no sábado (23).



Nas redes sociais, Grazi mostrou detalhes da decoração em tons de rosa, branco e dourado, com balões metalizados, flores naturais e um bolo decorado com flores coloridas. A celebração aconteceu na casa da atriz.



Durante o momento do “parabéns”, a artista compartilhou registros da filha e escreveu uma breve declaração: “Amor da minha vida”.



A decoração da festa contou ainda com piso cor-de-rosa e elementos florais escolhidos especialmente para a ocasião. Segundo a profissional responsável pela produção, ela acompanha as comemorações da família desde o aniversário de três anos de Sofia.



Sofia é fruto do antigo relacionamento de Grazi com o ator Cauã Reymond.