Xamã aumenta rumores de reconciliação ao comentar em foto de Sophie Charlotte

Rio - O cantor Xamã deixou os fãs agitados ao aumentar os rumores de uma possível reconciliação com Sophie Charlotte depois que comentou em uma publicação da atriz, neste domingo (24).



Em seu perfil, Sophie abriu o álbum de fotos de mais uma etapa da viagem pelo Japão, que faz ao lado do filho, Otto, de 10 anos – fruto do relacionamento com o ator Daniel de Oliveira –, e de seu irmão, Ângelo Wolf.



“Kyoto foi mágico! Tanta beleza, tantos mistérios. Uma cultura milenar que vai se revelando aos poucos, nos grandes monumentos e em cada pequeno detalhe. Em cada templo, santuário, floresta de bambus… e no lindo castelo! Nos olhares, no capricho em tudo, na educação e cordialidade de todos, nos silêncios e nas risadas fáceis… Dias inesquecíveis!”, escreveu ela na legenda.



Nos comentários, um simples “Lindos”, acompanhado por um emoji de coração vermelho, deixado por Xamã, já foi o suficiente para animar os fãs sobre a possível volta do casal, que ficou junto por cerca de dois anos e terminou em fevereiro deste ano.



“Voltem, amo vocês”, comentou um perfil. “Sei de algo, mas não posso provar”, brincou outro. “Volta logo com ela, homem”, mandou um terceiro. “O comentário que a gente mais queria ver”, disse um quarto.



Os rumores sobre uma possível volta ganharam força nas últimas semanas, durante a turnê da novela “Três Graças”. Sophie, que deu vida a Gerluce, e Xamã, que interpretou Bagdá, interagiram e se abraçaram em cima do palco. O romance dos dois iniciou nos bastidores do remake de “Renascer”, em 2024, e chegou ao fim no Carnaval de 2026.