Fã joga rolha em Ed Motta e cantor pausa apresentação: 'Salva de palmas

Rio - Após se envolver em uma confusão em um restaurante na Zona Sul do Rio por supostamente se aborrecer com a cobrança de uma taxa, Ed Motta passou por uma situação inusitada durante um show no Circo Voador, na Lapa, na noite desta sexta-feira (29). O cantor foi atingido por uma rolha, arremessada por um fã, no palco e interrompeu a apresentação por alguns instantes para comentar a situação.

"Caramba, eu perdi a entrada do refrão por causa disso. Culpa de quem jogou essa rolha, sensacional. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para quem jogou a rolha. Deixa eu ver qual é (a marca) do vinho", afirmou o cantor. Em seguida, ele disparou: "Posso guardar?". No vídeo, também é possível ouvir um fã gritar: "Tem que pagar a taxa".

Lek tacaram uma rolha de vinho no Ed Motta aqui no circo voador kkkkkkkkkk pic.twitter.com/uwtL2njfFv — pequeno (@littlesmall_one) May 30, 2026

A confusão envolvendo Ed no restaurante aconteceu no dia 2 deste mês. Segundo relatos de funcionários e clientes, a discussão começou após questionamentos sobre a cobrança da taxa de rolha, aplicada ao consumo de vinhos levados pelos próprios frequentadores.





Em depoimento exibido pelo programa "Fantástico", O artista estava acompanhado de amigos e o grupo levou sete garrafas de vinho ao local. Cinco foram consumidas, e a conta ultrapassou R$ 7 mil. De acordo com os responsáveis pelo restaurante, o cantor costumava receber isenção da taxa quando frequentava o espaço sozinho, mas a cobrança é mantida em situações com grupos.Em depoimento exibido pelo programa "Fantástico", um funcionário afirmou que o artista fez ofensas xenofóbicas durante a discussão. A confusão terminou com agressões físicas, arremesso de objetos e um cliente ferido após ser atingido na cabeça por uma garrafa de vinho.