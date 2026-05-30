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Celebridades e TV

Nego do Borel dá soco em Biel antes de luta em São Paulo

Cantores, ainda, trocaram provocações e encaradas durante pesagem do 'Fight Music Show'

Nego do Borel agride Biel durante pesagem antes de luta no 'Fight Music Show'
Nego do Borel agride Biel durante pesagem antes de luta no 'Fight Music Show' -
Rio - Nego do Borel deu um soco em Biel durante a pesagem oficial do "Fight Music Show 8", nesta sexta-feira (29), em São Paulo. Seguranças e integrantes da produção precisaram intervir. Na ocasião, os cantores, que se enfrentam neste sábado (30), na Arena Pacaembu, ainda trocaram provocações e encaradas. 
A rivalidade entre Nego do Borel e Biel vem desde "A Fazenda 13", reality da Record. Biel criticou publicamente a postura de Nego após as acusações de assédio e violência doméstica que cercavam o cantor antes de sua entrada no reality.
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Nego do Borel agride Biel durante pesagem antes de luta no 'Fight Music Show' - Reprodução de vídeo / X
Nego do Borel agride Biel durante pesagem antes de luta no 'Fight Music Show' - Eduardo Martins
Nego do Borel agride Biel durante pesagem antes de luta no 'Fight Music Show' - Eduardo Martins
Nego do Borel agride Biel durante pesagem antes de luta no 'Fight Music Show' - Eduardo Martins
Nego do Borel agride Biel durante pesagem antes de luta no 'Fight Music Show' - Eduardo Martins
Nego do Borel agride Biel durante pesagem antes de luta no 'Fight Music Show' - Eduardo Martins
Em conversas com outros participantes, Biel, ainda, questionou a presença de Nego no programa e afirmou que não concordava com algumas de suas atitudes. Os dois também protagonizaram discussões sobre estratégia de jogo.
Além dos cantores, a edição 8ª edição do Fight Music Show terá outros duelos envolvendo nomes conhecidos do público, como  Davi Brito, Bambam e Whindersson Nunes. 
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