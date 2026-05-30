Nego do Borel dá soco em Biel antes de luta em São Paulo

Rio - Nego do Borel deu um soco em Biel durante a pesagem oficial do "Fight Music Show 8", nesta sexta-feira (29), em São Paulo. Seguranças e integrantes da produção precisaram intervir. Na ocasião, os cantores, que se enfrentam neste sábado (30), na Arena Pacaembu, ainda trocaram provocações e encaradas.



VIXE o clima esquentou aqui! pic.twitter.com/BjdR2P32aO — Lucas Selfie (@lucasmaciel) May 29, 2026 A rivalidade entre Nego do Borel e Biel vem desde "A Fazenda 13", reality da Record. Biel criticou publicamente a postura de Nego após as acusações de assédio e violência doméstica que cercavam o cantor antes de sua entrada no reality. A rivalidade entre Nego do Borel e Biel vem desde "A Fazenda 13", reality da Record. Biel criticou publicamente a postura de Nego após as acusações de assédio e violência doméstica que cercavam o cantor antes de sua entrada no reality.

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Em conversas com outros participantes, Biel, ainda, questionou a presença de Nego no programa e afirmou que não concordava com algumas de suas atitudes. Os dois também protagonizaram discussões sobre estratégia de jogo.

Além dos cantores, a edição 8ª edição do Fight Music Show terá outros duelos envolvendo nomes conhecidos do público, como Davi Brito, Bambam e Whindersson Nunes.