Luísa Sonza exibe o corpo escultural em cliques de biquíni

Rio - Luísa Sonza curtiu um dia de praia no Rio de Janeiro, apesar do tempo nublado, e mostrou alguns registros do momento em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (29). Nas imagens, a cantora aparece usando um biquíni em tons de verde e exibe o corpão perfeito.

Em outros cliques, ela mostrou outros looks que usou durante o dia. "Vem ser minha balada, minha madrugada, minha sexta-feira", escreveu a loira na legenda. Ela ganhou uma chuva de elogios. "Vocês está cada vez mais linda", disse um internauta. "Perfeita", opinou outro. "Gostosa", reagiu uma terceira pessoa.