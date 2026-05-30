Luísa Sonza exibe o corpo escultural em cliques de biquíni

Rio - Luísa Sonza curtiu um dia de praia no Rio de Janeiro, apesar do tempo nublado, e mostrou alguns registros do momento em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (29). Nas imagens, a cantora aparece usando um biquíni em tons de verde e exibe o corpão perfeito.
Em outros cliques, ela mostrou outros looks que usou durante o dia. "Vem ser minha balada, minha madrugada, minha sexta-feira", escreveu a loira na legenda. Ela ganhou uma chuva de elogios. "Vocês está cada vez mais linda", disse um internauta. "Perfeita", opinou outro. "Gostosa", reagiu uma terceira pessoa.
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Recentemente, Luísa recordou uma ida à casa de Maria Carey, em Los Angeles, durante participação no "TVZ", do Multishow. A cantora contou que na ocasião esqueceu o sutiã no banheiro da residência.