Bruna Biancardi abre o jogo sobre início da relação com Neymar

Rio – A influenciadora Bruna Biancardi, de 32 anos, compartilhou detalhes do início do relacionamento com Neymar Jr., de 34, em entrevista ao podcast "Quem É Você Nesse Rolê?", comandado por Thais Fersoza, nesta quarta-feira (4). Ela contou que não tinha expectativas em torno da relação e que chegou a mentir para os pais sobre a aproximação com o atleta.



"Eu tanto não imaginava, que no começo eu menti para os meus pais. Quando comecei a sair com o Neymar, ele me chamou pra viajar e eu falei ‘vou mentir porque isso não vai dar em nada, meus pais vão me matar que eu vou viajar com ele, estou saindo com ele. E não vai dar em nada, então vou mentir. Vou contar uma mentirinha porque eles não vão gostar'", revelou.



Biancardi acompanhou jogador em uma viagem junto da família dele para Ibiza. "Contei a verdade só pra minha irmã". Ela explicou que pediu para a irmã ajudar, caso acontecesse alguma coisa. "'Se acontecer alguma coisa, segura as pontas aí'".



"Fui pra Ibiza com ele, com a família dele, o filho. Eu falei que uma amiga minha estava saindo com ele e eu estava de acompanhante dela", comentou.



Bruna revelou, ainda, a reprovação da família durante o início do relacionamento e relembrou o momento em que descobriram que ela havia ido viajar com Neymar. "Quando eu abri meu celular, tinha uma mensagem da minha mãe e uma do meu pai. Eu falo 'queria ter essas mensagens até hoje que eu ia mostrar para ele o que vocês falaram'. Minha mãe: 'Eu não quero filha minha com jogador de futebol'. E eu meu pai: 'Filha, se acontecer alguma coisa, você compra uma passagem e volte, vá embora'".



Bruna começou a se relacionar com Neymar ainda em 2021, desde então eles oficializaram a união civil e tiveram duas filhas, a Mavie, de dois anos, e a Mel, de dez meses.