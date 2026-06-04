Paolla Oliveira se esbalda em roda de samba

Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, aproveitou uma roda de samba no Centro do Rio, na noite desta quarta-feira (4). Através dos stories do Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de registros se divertindo e dançando.

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Ao lado de amigas, a artista brilhou e esbanjou gingado. Além disso, mostrou que estava com as canções na ponta da língua, ao som das cantoras Marina Iris e Marcelle Motta.

A artista tem história no samba. Paolla estreou como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio em 2009 e permaneceu até 2010. Em 2020, retornou à agremiação e reinou até 2025.

A artista deixou o cargo para se dedicar às novelas. Ela integrou o elenco do remake "Vale Tudo" (2025), interpretando a personagem Heleninha Roitman. O cargo foi ocupado pela influenciadora digital Virginia Fonseca.

Mas a atriz continuou fazendo parte da escola de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. No Carnaval deste ano, assumiu como rainha de honra.

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