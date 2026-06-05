Sócia de Virginia Fonseca dispara em live: 'Ela tá casada'

Rio - Virginia Fonseca voltou a falar sobre sua vida amorosa durante uma transmissão ao vivo realizada nesta sexta-feira (5). A influenciadora participava de uma live para divulgar produtos de sua marca de beleza ao lado dos sócios Samara Pink e Thiago Stabile quando acabou sendo alvo de uma brincadeira.



Durante a transmissão, Thiago comentou sobre a proximidade do Dia dos Namorados e sugeriu que pessoas solteiras tentassem contato com Virginia pelas redes sociais. “Você que tá solteiro pode mandar direct para ela aí, pode mandar”, disse o empresário.



Na sequência, Samara Pink entrou na brincadeira e arrancou risadas ao fazer uma observação sobre a situação amorosa da amiga. “Manda não que é perda de tempo, ela tá casada!”, disparou a empresária.



Virginia reagiu com bom humor e comentou sobre a repercussão que sua vida pessoal tem gerado nas redes sociais desde o fim do relacionamento com Vini Jr. “Você tá pensando? Minha vida virou uma trend no TikTok: ‘Sabe quem vai passar o Dia dos Namorados solteiro? Eu, você e a Virginia'”, afirmou.



A influenciadora está oficialmente solteira desde 15 de maio, quando anunciou o término do namoro com Vini Jr. Na ocasião, ela compartilhou um comunicado nas redes sociais e afirmou que não “negociava o inegociável”.



Dias depois, o influenciador também se pronunciou sobre o fim da relação. Ao encerrar sua mensagem, desejou que a ex-namorada “ficasse bem”, frase que rapidamente viralizou e virou meme entre os internautas.

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