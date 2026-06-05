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Celebridades e TV

Sócia de Virginia Fonseca dispara em live: 'Ela tá casada'

Influenciadora comentou sobre os memes envolvendo sua situação amorosa

Virginia Fonseca reage após sócia dizer que ela está 'casada' em transmissão ao vivo
Virginia Fonseca reage após sócia dizer que ela está 'casada' em transmissão ao vivo -
Rio - Virginia Fonseca voltou a falar sobre sua vida amorosa durante uma transmissão ao vivo realizada nesta sexta-feira (5). A influenciadora participava de uma live para divulgar produtos de sua marca de beleza ao lado dos sócios Samara Pink e Thiago Stabile quando acabou sendo alvo de uma brincadeira.

Durante a transmissão, Thiago comentou sobre a proximidade do Dia dos Namorados e sugeriu que pessoas solteiras tentassem contato com Virginia pelas redes sociais. “Você que tá solteiro pode mandar direct para ela aí, pode mandar”, disse o empresário.

Na sequência, Samara Pink entrou na brincadeira e arrancou risadas ao fazer uma observação sobre a situação amorosa da amiga. “Manda não que é perda de tempo, ela tá casada!”, disparou a empresária.

Virginia reagiu com bom humor e comentou sobre a repercussão que sua vida pessoal tem gerado nas redes sociais desde o fim do relacionamento com Vini Jr. “Você tá pensando? Minha vida virou uma trend no TikTok: ‘Sabe quem vai passar o Dia dos Namorados solteiro? Eu, você e a Virginia'”, afirmou.

A influenciadora está oficialmente solteira desde 15 de maio, quando anunciou o término do namoro com Vini Jr. Na ocasião, ela compartilhou um comunicado nas redes sociais e afirmou que não “negociava o inegociável”.

Dias depois, o influenciador também se pronunciou sobre o fim da relação. Ao encerrar sua mensagem, desejou que a ex-namorada “ficasse bem”, frase que rapidamente viralizou e virou meme entre os internautas.
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