Rafael Cardoso volta a se internar em clínica de reabilitação

Rio - Rafael Cardoso, de 40 anos, se internou em uma clínica de reabilitação, no Rio de Janeiro, por "livre e espontânea vontade" depois de ter uma recaída no último fim de semana. Em um vídeo, obtido pela colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles", o ator apareceu emocionado, na noite desta quinta-feira (4), se despedindo da família e falando sobre a batalha contra a dependência química e o alcoolismo.

"Boa noite, pessoal. Bom… dando uma choradinha aqui, estou me despedindo da minha família. Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, né? Das minhas questões. E, no final de semana passado, eu acabei perdendo essa luta", declarou Rafael.

"Cheguei agora, de livre e espontânea vontade, pra continuar essa batalha, né? Cheguei aqui na clínica. Vou ficar aqui mais um tempo. E é isso, pessoal. Só assim, a gente se cuidando, que a gente consegue ficar bem. Pela nossa família, pelos nossos filhos. E eu vou seguir aqui e já, já estou de volta", acrescentou.

Conhecido por trabalho em novelas como "A Vida da Gente" (2011), "Além do Tempo" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017), Rafael Cardoso está no elenco do filme "Sexo e Destino", inspirado na obra psicografada por Chico Xavier, em cartaz nos cinemas.