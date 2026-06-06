Lorena Maria vai à Justiça contra mãe por exposição de abuso

Rio - Lorena Maria moveu uma ação judicial contra a mãe, Monica Aguiar, após ter um episódio de abuso sexual exposto por ela . Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe jurídica da ex-noiva de MC Daniel afirmou que deseja responsabilizar aqueles que tornaram público o crime.

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"Lorena Maria, por meio de sua assessoria jurídica C Novaes Advogados, informa que todas as medidas judiciais cabíveis, nas esferas cível e criminal, já estão sendo adotadas em face dos fatos de conhecimento público, visando à responsabilização dos envolvidos. A justiça trará a verdade!", disse em comunicado.

O texto apresentou informações sobre casos de abuso sofrido por crianças e adolescentes. "Conforme a legislação vigente, em determinados crimes sexuais praticados contra menores de idade, o prazo prescricional somente começa a correr após a vítima atingir a maioridade, podendo transcorrer por longo período, conforme as circunstâncias legais aplicáveis ao caso".

Por fim, a nota orienta como as vítimas devem agir para denunciar a violência. "Reiteramos o compromisso com a verdade e o acolhimento: a vítima jamais terá culpa. Nunca. Caso você ou alguém de seu conhecimento tenha sido vítima de qualquer forma de violência ou abuso, denuncie. Procure a autoridade policial mais próxima ou utilize o Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou o Disque 100 (Disque Direitos Humanos), canais gratuitos e disponíveis 24 horas", concluiu.

Entenda o Caso

Na sexta-feira (5), Lorena Maria contou que sofreu abuso sexual na infância após a mãe levar um homem para morar em casa. A influenciadora acusou a genitora de saber do crime e tentar descredibilizá-la junto de outras pessoas. Christian Daniel Nicola, empresário e pai de MC Daniel, também foi notificado extrajudicialmente. Segundo ela, os dois supostamente estariam se utilizando o episódio para atacá-la.

"Eles sabem que é um assunto muito delicado para mim e, como não têm outra forma de me atingir, já que eu tenho medida protetiva e a guarda do meu filho, essa é a única forma que eles têm de me atingir. Fazendo com que minha genitora vá para internet e fale as atrocidades que ela tem para falar...Ela só não ficou com esse cara porque ele foi expulso da favela... Eu nunca tinha denunciado ou processado ela, mas agora já entrei com processo", disse ela.