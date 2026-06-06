Fafá de Belém lota Circo Voador para festejar 50 anos de carreira

Rio - Fafá de Belém subiu ao palco do Circo Voador para o encerramento das celebrações aos 50 anos de carreira, na noite de sexta-feira (5). Na primeira apresentação solo no espaço cultural, a cantora apostou em quatro trocas de figurinos e um repertório com músicas de sucesso.

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A artista iniciou o espetáculo com um vestido recortado e franjas em palha. Em seguida, Fafá de Belém realizou a troca para um vestido longo cinza. Ela também surgiu no palco com um vestido decotado vermelho e um conjunto composto por calça e camisa preta.

O setlist contou com faixas que misturou hits da carreira e músicas do álbum "Do Tamanho Certo Para o Meu Sorriso", entre elas "Meu Coração é Brega", "Quem Não Te Quer Sou Eu", "Ao Pôr do Sol", "Sereia", "Sob Medida" e o clássico "Vermelho".



Nomes como Karine Teles, Milton Cunha, Paulo Vieira, Dira Paes e Leona Cavalli marcaram presença no espetáculo. Em determinado momento do show, a artista distribuiu rosas vermelhas para o público.