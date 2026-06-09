Musa do Olimpia incentiva seleção do Paraguai

Rio - A musa do Olimpia, Karen Insfran, utilizou suas redes sociais para incentivar a seleção do Paraguai na Copa do Mundo. A beldade publicou uma mensagem enviando boas vibrações para os atletas que irão representar o país.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Karen Stephanie Insfran (@kareninsfran___lamadrina)

"Paraguai está de volta a uma Copa do Mundo após 16 anos de ausência, classificando sob a condução de Gustavo Alfaro e despertando novamente a esperança de milhões de paraguaios. Que nunca falte garra, fé e orgulho de vestir essas cores. Todo um país está com vocês. Vamos, para deixar o nome do Paraguai no topo!", disse a beldade.

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Dona de um corpo perfeito, Karen Insfran faz muito sucesso nas redes sociais pela beleza e também nas arquibancadas como musa do Olimpia. Ela tem mais de 283 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@kareninsfran___lamadrina).

A estreia do Paraguai na Copa será nesta sexta-feira (12) contra os Estados Unidos, donos da casa, às 22h (de Brasília). O segundo jogo vai acontecer no próximo dia 19 contra a Turquia, às 00h00 (de Brasília), e sua última partida na primeira fase será contra a Austráia no próximo dia 25, às 23h (de Brasília).