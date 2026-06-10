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Celebridades e TV

Virginia deleta fotos com Vini Jr das redes sociais

Influenciadora encerrou relacionamento com atleta em maio

Virginia Fonseca deletou fotos com Vini Jr das redes sociais
Virginia Fonseca deletou fotos com Vini Jr das redes sociais -
Rio - Virginia Fonseca deletou das redes sociais as fotos com Vinicius Jr cerca de um mês após o término do namoro. A decisão acontece quando a influenciadora desembarcou nos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo para o "Domingão com Huck", enquanto o atleta é um dos convocados da seleção brasileira na competição.  
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Vini Jr e Virginia Fonseca terminaram namoro em maio - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca deletou fotos com Vini Jr das redes sociais - Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca terá quadro no 'Domingão com Huck' na Copa do Mundo - Reprodução/Instagram
O movimento chamou atenção porque Virginia mantém em seu perfil com quase 57 milhões de seguidores registros com o ex-marido, o cantor Zé Felipe, e o ex-namorado, o influenciador Pedro Rezende. 
A empresária assumiu o romance com Vini Jr em outubro do ano passado. Em maio, ela anunciou o fim do relacionamento. No mês seguinte, Virginia foi xingada durante amistoso da seleção brasileira contra o Panamá, no Maracanã, e recebeu o apoio do jogador.  
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