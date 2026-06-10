Virginia deleta fotos com Vini Jr das redes sociais

Rio - Virginia Fonseca deletou das redes sociais as fotos com Vinicius Jr cerca de um mês após o término do namoro. A decisão acontece quando a influenciadora desembarcou nos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo para o "Domingão com Huck", enquanto o atleta é um dos convocados da seleção brasileira na competição.

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O movimento chamou atenção porque Virginia mantém em seu perfil com quase 57 milhões de seguidores registros com o ex-marido, o cantor Zé Felipe, e o ex-namorado, o influenciador Pedro Rezende.