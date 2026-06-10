MC Daniel leva cotovelada na boca em partida beneficente e dispara contra ex-jogador

Rio - MC Daniel usou as redes sociais para relatar um incidente que aconteceu durante um jogo beneficente realizado na segunda-feira (8). O cantor afirmou ter levado uma cotovelada na boca durante a partida e criticou a atitude do ex-jogador Fernandão Santana, apontado por ele como responsável pelo lance.

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O evento reuniu artistas do funk e nomes ligados ao futebol de São Paulo e do Rio com o objetivo de arrecadar alimentos e promover entretenimento para o público.Ao mostrar o machucado nos stories do Instagram, MC Daniel comentou o episódio em tom de desabafo. “Preenchimento labial natural. O cara fazer um bagulho desse num jogo festivo, que não vale um real, cheio de criança, que a pauta é arrecadar alimento e gerar entretenimento… O bagulho é louco”, declarou.Na sequência, o artista compartilhou imagens do momento em que recebeu a cotovelada e afirmou que deixaria os seguidores tirarem suas próprias conclusões sobre o lance. “Vou postar o vídeo pra você do que ele fez, a cotovelada que ele deu em mim e vocês tirem a conclusão de vocês. Mas tá suave, é um esporte de contato”, disse.Depois, MC Daniel exibiu uma mensagem enviada por um fã, que avaliou que a disputa em campo ultrapassou os limites do amistoso. “Brincadeiras à parte, tem que ficar atento na maldade, papo reto. Ali era fute e o ritmo do RJ é pegado, mas do jeito que estava parecia que tu estava sendo caçado em campo (risos) ou seja … passou um pouco do limite”, escreveu o seguidor.O cantor concordou com a análise e voltou a criticar o comportamento de alguns participantes da partida. “Isso mostra um pouco do seu coração, meu truta, futebol ‘beneficente’ pra arrecada alimento que não tá valendo nada e os cara [vem] bater pra machucar e depois achar graça só prova a verdadeira intenção que tá dentro de cada um ali”, respondeu.Por fim, o fã reforçou a opinião e lamentou o que classificou como excesso dentro de campo. “Real, mano, tá doido… muita gente ruim, infelizmente eu tive no meio de vários e por isso escolhi ficar na minha de canto, galera aqui do RJ tá muito complicada”, concluiu.