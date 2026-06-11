Gracyanne Barbosa posta registros de viagem à África do Sul

Rio - Gracyanne Barbosa retornou à África do Sul depois de sete anos e compartilhou momentos especiais da viagem com o namorado, o empresário Gabriel Cardoso, em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira (10). A musa fitness disse que realizou um sonho e citou as experiências que teve com o amado. Os dois estão juntos desde janeiro deste ano.

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"Em 2019, vim para a África do Sul a trabalho e, naquele momento, fiz uma oração simples: pedi a Deus a oportunidade de voltar um dia para viver tudo isso de uma forma especial. Mas não imaginava que Deus prepararia mais do que mereço. Ele é perfeito até nos detalhes. Voltei não apenas para realizar um sonho, mas para viver algo muito maior do que imaginei", escreveu ela na legenda.

"Vim ao lado de um homem que amo e que compartilha do mesmo sentimento indescritível que é estar perto dos animais, admirando de perto a beleza da natureza, do pôr do sol, de uma noite estrelada. Colecionamos momentos, alguns com lágrimas de felicidade e encantamento, outros de diversão e adrenalina com elefante correndo atrás do carro. Em cada foto, um pedacinho da experiência mágica que vivemos, daquelas que ficam guardadas para sempre no coração", completou.

Recentemente, Gracy abriu o jogo sobre a vida íntima com Gabriel. Ela disse que tem a libido alta e r evelou a frequência sexual com o amado ao ser questionada por Maya Massafera. "Quando você está aqui com ele, você faz amor todo dia?", quis saber Maya. A influenciadora concordou.

"Você transa todo dia? Uma hora por dia? Trinta minutos? Dez?", perguntou Massafera, surpresa. "Depende do dia... Eu estou sempre superanimada. Eu tenho muita energia, admitiu a ex-BBB. "Acho que quando você está apaixonada, você quer o tempo inteiro", acrescentou.