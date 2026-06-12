Karol G se refresca em ducha e ostenta boa forma

Rio - Karol G, de 35 anos, curtiu um passeio de iate e compartilhou registros do momento de lazer com os fãs em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (11). De biquíni, a cantora colombiana renovou o bronzeado, se refrescou em uma ducha e fez caras e bocas para fotos. O corpão dela chamou a atenção.

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A artista recebeu vários elogios. "Gostosa", afirmou um admirador de Karol. "Perfeita", disse outro. Comentários como "maravilhosa", "muito linda" e "divina" também foram deixados na publicação.

No próximo ano, Karol fará um show da turnê “Viajando Por El Mundo – Tropitour” no Brasil. A apresentação está marcada para o dia 12 de fevereiro, em São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Em setembro do ano passado, ela esteve no país para se apresentar no intervalo de partida da NFL, liga de futebol americano, na Neo Química Arena (antiga Arena Corinthians).