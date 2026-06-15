Aline Campos posa de biquíni em cachoeira e exibe bronzeado

Rio - Aline Campos começou a semana em clima de conexão com a natureza. Nesta segunda-feira (15), a influenciadora compartilhou nas redes sociais uma sequência de fotos em que aparece aproveitando um banho de cachoeira.

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Nos registros, Aline surge usando um biquíni vermelho, que destacou o bronzeado. Além das imagens, ela aproveitou a publicação para deixar uma mensagem inspiradora aos seguidores."Se abra para receber essa energia e tenha uma semana mágica e poderosa", escreveu.A postagem rapidamente chamou a atenção dos fãs, que lotaram a área de comentários com elogios à beleza e ao carisma da influenciadora. Muitos seguidores também destacaram a paisagem e a energia transmitida pelas imagens compartilhadas por ela.