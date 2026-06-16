Paolla Oliveira posta imagens de viagem para China

Rio – A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, compartilhou com os seguidores os bastidores da longa viagem rumo à China, onde participa de compromissos profissionais ligados ao Festival Internacional de Xangai. Nas redes sociais, a artista mostrou momentos do trajeto, que teve duração aproximada de 31 horas entre a saída de São Paulo e a chegada ao país asiático.



“Parecem dias aqui”, brincou Paolla ao comentar o extenso período de deslocamento. Durante o percurso, ela registrou refeições, bebidas servidas a bordo, momentos de descanso e parte da rotina enfrentada durante a jornada.



A atriz revelou que a viagem marca apenas a primeira etapa de sua agenda internacional. Em vídeos publicados nos stories, explicou que participará da exibição dos filmes "A Herança de Narcisa" e "Amadeu" durante o Festival Internacional de Xangai.



“Essa é a primeira parada só. A próxima é o Festival Internacional de Xangai, que eu estou indo para a exibição do meu novo filme, que é 'A Herança de Narcisa', que vai estrear no Brasil já já, e 'Amadeu', que é uma animação linda que eu fiz a dublagem. Estou indo junto com a Embratur para uma noite bem especial e bem brasileira por lá”, contou.



Paolla também mostrou uma escala no Catar antes de seguir viagem para Guangzhou. Já em solo chinês, na manhã desta terça-feira (16), a atriz celebrou a chegada ao destino após o longo trajeto. “A China só demora um pouco para chegar”, comentou, em tom bem-humorado.

