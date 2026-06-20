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Dua Lipa divulga cliques do casamento com Callum Turner na Itália

Cantora publicou as imagens no Instagram, neste sábado (20)

Dua Lipa mostra registros de casamento com Callum Turner na Itália
Dua Lipa mostra registros de casamento com Callum Turner na Itália -
Rio - Dua Lipa divulgou no Instagram, neste sábado (20), cliques inéditos do casamento com o ator Callum Turner. A cerimônia aconteceu na Itália, no último dia 6. Nas imagens, a cantora aparece radiante e em clima de romance ao lado do marido. Ela, ainda, exibe detalhes de seu vestido de noiva, que contou com bordados e um decote nas costas. 
"Mr & Mrs (Sr. e Sra., em português)", escreveu ela na legenda. Famosos brasileiros reagiram às fotos. "Nossa! Tudo parece tão lindo! Parabéns ao casal! Felicidades!", comentou a apresentadora Giovanna Ewbank na publicação. Sabrina Sato deixou emojis de coração, enquanto Maisa Silva publicou uma carinha emocionada. 
Os fãs do casal também se mostraram empolgados. "O amor é lindo"; "Parabéns aos dois! Que vocês tenham uma vida feliz juntos"; "O casal mais lindo do mundo" foram alguns dos comentários publicados pelos internautas. 
 
 
 
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Antes do casamento na Itália, o casal oficializou a união em uma cerimônia civil realizada em Londres, no dia 31 de maio. Os dois começaram a ser apontados como um casal em 2024, após rumores de um romance entre eles. O noivado foi assumido publicamente em 2025, quando a cantora revelou que o ator participou do processo de criação de seu anel. 
Fotogaleria
Dua Lipa mostra registros de casamento com Callum Turner na Itália
Dua Lipa mostra registros de casamento com Callum Turner na Itália Reprodução do Instagram / David Sims
Dua Lipa mostra registros de casamento com Callum Turner na Itália
Dua Lipa mostra registros de casamento com Callum Turner na Itália Reprodução do Instagram / David Sims
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