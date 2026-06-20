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Celebridades e TV

Nas redes, Bruna Biancardi pede sugestões de nomes para terceira filha com Neymar

Influenciadora postou detalhes de nova gestação

Bruna Biancardi pede sugestões de nomes para filha
Bruna Biancardi pede sugestões de nomes para filha -
Rio – Bruna Biancardi, de 32 anos, falou sobre a terceira gravidez em suas redes sociais neste sábado (20). A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e revelou detalhes sobre nova gestação.

Entre as perguntas dos internautas, a curiosidade era sobre o nome da bebê, "Já tem nome para a caçulinha?". Biancardi respondeu e pediu sugestões dos seguidores: "Ainda não... Aceitamos sugestões".

Ela espera sua terceira filha com Neymar Jr, que foi convocado para a Copa do Mundo. O casal divulgou a novidade com um chá revelação, no qual o jogador reagiu animado com a descoberta de que espera uma outra menina, "Meu Deus do céu! Vou endoidar!", disse.

Bruna e Neymar são pais de de Mavie, de 2 anos, e Mel Biancardi, de 11 meses. O atleta também teve em sua relação com Carol Dantas, Davi Lucca, de 14 anos, e com Amanda Kimberlly, Helena, de 1 ano.
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