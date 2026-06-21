Elenco de 'A Nobreza do Amor' curte festa junina e capricha nos looks

Rio - O elenco da novela "A Nobreza do Amor" se reuniu, neste sábado (20), em uma festa junina no Rio e caprichou nos looks. Protagonista da trama, Duda Santos marcou presença no arraiá, assim como Lázaro Ramos, que dá vida ao vilão Jendal. Os dois apostaram em blusas com a estampa xadrez.

Fabiana Karla, Gabriel Fuentes, Rodrigo Simas, João Fernandes, Rayssa Bratillieri, Rita Batista e Emanuelle Araújo foram os outros atores que se divertiram na confraternização. Em clima de descontração, eles posaram para fotos e deram um show de simpatia no local.



