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Celebridades e TV

Elenco de 'A Nobreza do Amor' curte festa junina e capricha nos looks

Lázaro Ramos, Duda Santos e Fabiana Karla foram alguns dos atores que estiveram na festa junina

Duda Santos, Lázaro Ramos e Fabiana Karla
Duda Santos, Lázaro Ramos e Fabiana Karla -
Rio - O elenco da novela "A Nobreza do Amor" se reuniu, neste sábado (20), em uma festa junina no Rio e caprichou nos looks. Protagonista da trama, Duda Santos marcou presença no arraiá, assim como Lázaro Ramos, que dá vida ao vilão Jendal. Os dois apostaram em blusas com a estampa xadrez. 
Fabiana Karla, Gabriel Fuentes, Rodrigo Simas, João Fernandes, Rayssa Bratillieri, Rita Batista e Emanuelle Araújo foram os outros atores que se divertiram na confraternização. Em clima de descontração, eles posaram para fotos e deram um show de simpatia no local. 

Fotogaleria
Elenco de 'A Nobreza do Amor' se reúne em arraiá
Elenco de 'A Nobreza do Amor' se reúne em arraiá Roberto Filho / Brazil News
Rita Batista
Rita Batista Roberto Filho / Brazil News
Emanuelle Araújo
Emanuelle Araújo Roberto Filho / Brazil News
Daniel Rangel
Daniel Rangel Roberto Filho / Brazil News
Duda Santos
Duda Santos Roberto Filho / Brazil News
Bukassa Kabengele
Bukassa Kabengele Roberto Filho / Brazil News
Rodrigo Simas
Rodrigo Simas Roberto Filho / Brazil News
Raíssa Xavier
Raíssa Xavier Roberto Filho / Brazil News
Rai?ssa Xavier, Fabiana Karla e Samantha Jones
Rai?ssa Xavier, Fabiana Karla e Samantha Jones Roberto Filho / Brazil News
Ana Cecília Costa
Ana Cecília Costa Roberto Filho / Brazil News
Rayssa Bratillieri
Rayssa Bratillieri Roberto Filho / Brazil News
Cassio Gabus Mendes
Cassio Gabus Mendes Roberto Filho / Brazil News
Lázaro Ramos
Lázaro Ramos Roberto Filho / Brazil News
Nikolly Fernandes, Lázaro Ramos e Lesliana Pereira
Nikolly Fernandes, Lázaro Ramos e Lesliana Pereira Roberto Filho / Brazil News
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