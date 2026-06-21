Bianca Andrade posta imagens de biquíni e web vai à loucura

Rio – A influenciadora Bianca Andrade, de 31 anos, conhecida como Boca Rosa, compartilhou registros usando um biquíni nas cores da bandeira do Brasil em suas redes sociais neste domingo (21).



Em legenda da publicação, ela exaltou a brasilidade e enfatizou o orgulho pelo país, "Deus me livre não ser brasileira". Bianca mostrou os novos registros em período da Copa do Mundo.



Boca Rosa apostou no verde e amarelo em momento de torcida pela Seleção Brasileira. Ela apareceu com unhas amarelas e um cordão com pingentes da bandeira do Brasil e de uma bola de futebol.



Entre os comentários, internautas elogiaram a influenciadora. Uma seguidora comentou, “Muita gata”, enquanto uma internauta disse “Que beldade”. Outros também enfatizaram a identidade brasileira, “Eu aaaaamo ser Brasileira, temos o borogodó diferenciado”, afirmou uma fã.