Alessandra Ambrósio posa de biquíni e mostra tatuagem íntima; veja

Rio - Alessandra Ambrósio, de 45 anos, publicou uma série de fotos, no Instagram, nesta terça-feira (23), em que aparece usando um biquíni verde, e encantou os internautas. Nos cliques, feitos pela fotógrafa Cameron Hammond, a modelo exibe as curvas perfeitas e deixa à mostra uma tatuagem íntima no bumbum.

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Os internautas não economizaram nos elogios. "Perfeita", opinou um seguidor de Alessandra. "Uma das mulheres mais lindas do mundo", disse outro. "Gata"; "Maravilhosa" e "Gostosa" foram outros comentários deixados pelos usuários da rede social.