Imperdível! Veja a programação da festa de 75 anos do Jornal O DIA

Rio -Rio - Quem gosta de pagode e samba tem programação garantida neste sábado (27). Para celebrar seus 75 anos, o Jornal O DIA promove uma festa gratuita no Parque Madureira, na Zona Norte, com início às 15h. O evento contará com apresentação de DJ e shows dos grupos Primeiro Amor, Sociedade do Samba e Swing & Simpatia, que subirão ao palco às 16h, 18h e 20h, respectivamente.



A festa foi pensada para reunir leitores, moradores da cidade e amantes da música em um dos espaços públicos mais movimentados da Zona Norte. Além dos shows, o evento será uma oportunidade para celebrar a relação construída entre O DIA e os cariocas ao longo de sete décadas e meia.



Desde 1951, o jornal acompanha as principais transformações do Rio, registra acontecimentos que marcaram diferentes gerações e mantém cobertura diária dos fatos que impactam a vida da população. Essa trajetória consolidou O DIA como uma das principais referências do jornalismo fluminense.

Música para todos



O primeiro grupo será o Primeiro Amor, que sobe ao palco às 16h levando um repertório com sucessos do pagode. Às 18h, o Sociedade do Samba assume o comando da festa com clássicos do samba e do partido-alto, ritmos que fazem parte da identidade cultural carioca. Quem encerra a programação é o Swing & Simpatia. A partir das 20h, o grupo promete colocar o público para cantar com músicas que marcaram gerações e permanecem entre as mais conhecidas do pagode.



A escolha do Parque Madureira reforça a proposta de realizar uma celebração aberta ao público. Considerado um dos principais espaços de convivência da cidade, o local reúne diariamente moradores de diferentes bairros para atividades culturais, esportivas e de lazer.



Com entrada gratuita, a expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo parque ao longo do dia para acompanhar os shows e participar da comemoração dos 75 anos de um jornal que faz parte da história do Rio de Janeiro.



Serviço



Aniversário de 75 anos do Jornal O DIA

Data: 27 de junho

Local: Parque Madureira

Entrada: Gratuita



Atrações:

15h – DJ

16h – Primeiro Amor

18h – Sociedade do Samba

20h – Swing & Simpatia



Apoio:

Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro



Apoio Especial:

- Guaracamp

- Unisuam



Apoio institucional:

Subprefeitura da Zona Norte/ Parque Madureira



Realização:

Grupo O DIA de Comunicação