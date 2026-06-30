Anitta posta prévia de música inédita; veja o vídeo

Rio - Anitta, de 33 anos, deu uma nova amostra do que os fãs podem esperar da segunda parte do álbum "Equilibrivm". Nesta terça-feira (30), a cantora compartilhou nos stories do Instagram um vídeo em que aparece soltando a voz em uma música inédita. Na prévia, a artista entoa versos que fazem referência à proteção espiritual.

MEU DEUS! Anitta via Instagram Stories gravando novas faixas para o “EQUILIBRIVM Part. II”. pic.twitter.com/ivPBeuoaiz — Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) June 30, 2026

Confira a letra da música inédita:

"Olho grande não me pega

Não me pega mal-olhado

Porque não ando sozinha

Ela não sai do meu lado



E não há nada no mundo

Que possa me derrubar

Enquanto tiver mainha

Para poder me acompanhar



E não há nada no mundo

Que possa me derrubar

Enquanto tiver mainha

Para poder me acompanhar



Ave Maria, valei-me, Nossa Senhora

Oh, Ave Maria, valei-me, minha Senhora

Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora

Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora

Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora"



Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa