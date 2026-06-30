Anitta posta prévia de música inédita; veja o vídeo

Rio - Anitta, de 33 anos, deu uma nova amostra do que os fãs podem esperar da segunda parte do álbum "Equilibrivm". Nesta terça-feira (30), a cantora compartilhou nos stories do Instagram um vídeo em que aparece soltando a voz em uma música inédita. Na prévia, a artista entoa versos que fazem referência à proteção espiritual.
MEU DEUS! Anitta via Instagram Stories gravando novas faixas para o “EQUILIBRIVM Part. II”. pic.twitter.com/ivPBeuoaiz— Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) June 30, 2026
Lançado em abril deste ano, "Equilibrivm" é o oitavo álbum de estúdio de Anitta e foi concebido em duas etapas. A primeira reúne canções em português inspiradas em gêneros brasileiros e afro-brasileiros, como samba, axé, ijexá e MPB, enquanto a segunda será voltada ao mercado internacional, com músicas, também, em espanhol e inglês.
O projeto também explora a relação da cantora com a espiritualidade e com as religiões de matriz africana, tema presente em diversas faixas do primeiro volume e que parece continuar na nova música divulgada.
Recentemente, a artista chegou a afirmar que uma das novas faixas do "Equilibrivm Part II" é "a música mais linda" que já gravou na carreira. Até o momento, o segundo volume do álbum ainda não teve data de lançamento anunciada.
O projeto também explora a relação da cantora com a espiritualidade e com as religiões de matriz africana, tema presente em diversas faixas do primeiro volume e que parece continuar na nova música divulgada.
Recentemente, a artista chegou a afirmar que uma das novas faixas do "Equilibrivm Part II" é "a música mais linda" que já gravou na carreira. Até o momento, o segundo volume do álbum ainda não teve data de lançamento anunciada.
Confira a letra da música inédita:
"Olho grande não me pega
Não me pega mal-olhado
Porque não ando sozinha
Ela não sai do meu lado
E não há nada no mundo
Que possa me derrubar
Enquanto tiver mainha
Para poder me acompanhar
E não há nada no mundo
Que possa me derrubar
Enquanto tiver mainha
Para poder me acompanhar
Ave Maria, valei-me, Nossa Senhora
Oh, Ave Maria, valei-me, minha Senhora
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora"
Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
Não me pega mal-olhado
Porque não ando sozinha
Ela não sai do meu lado
E não há nada no mundo
Que possa me derrubar
Enquanto tiver mainha
Para poder me acompanhar
E não há nada no mundo
Que possa me derrubar
Enquanto tiver mainha
Para poder me acompanhar
Ave Maria, valei-me, Nossa Senhora
Oh, Ave Maria, valei-me, minha Senhora
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora
Eu não sou santa, mas sei que a santa me adora"
Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa