Ivete Sangalo toma banho de rio durante viagem ao sertão

Rio - Ivete Sangalo mostrou um lado mais simples da rotina ao compartilhar novos registros nas redes sociais nesta quarta-feira (1º). Além de aparecer tomando banho de rio, a cantora também surgiu capinando, caminhando pela propriedade e convivendo com os animais durante a temporada no sertão.

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Na legenda da publicação, a artista resumiu o momento com apenas uma palavra: "Junho". As imagens ainda mostram Ivete ao lado de um cavalo e descansando na companhia de um cachorro.



Na noite anterior, a cantora contou aos seguidores que escolheu passar esse período ao lado dos filhos, em meio à natureza. "Tô aqui no sossego do meu sertão, passando as minhas férias com as crianças. Feliz, tranquila, em paz. Tô no meu canto", afirmou. Na legenda da publicação, a artista resumiu o momento com apenas uma palavra: "Junho". As imagens ainda mostram Ivete ao lado de um cavalo e descansando na companhia de um cachorro.Na noite anterior, a cantora contou aos seguidores que escolheu passar esse período ao lado dos filhos, em meio à natureza. "Tô aqui no sossego do meu sertão, passando as minhas férias com as crianças. Feliz, tranquila, em paz. Tô no meu canto", afirmou.