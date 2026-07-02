Marcos Oliveira se recupera de cirurgia

Rio - Marcos Oliveira, conhecido por interpretar Beiçola no seriado "A Grande Família", segue em observação no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas, em Copacabana, após apresentar uma infecção na região do períneo e passar por cirurgia para retirada de um abscesso na manhã desta quinta-feira (2).
O estado de saúde do ator foi atualizado por Rose Scalco, amiga e advogada do artista, ao DIA. "Ele já retornou para o CTI onde estava para ser visto de perto. Está consciente e até falando que está com fome. Brincando como sempre", informou.
Vale lembrar que o artista enfrentou alguns problemas de saúde nos últimos anos. Em maio, o ator passou por uma cirurgia de hérnia. Em 2024, ele realizou um cateterismo de emergência. Já em 2022 foi submetido a cirurgia de fístula na uretra.