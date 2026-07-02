Marcos Oliveira se recupera de cirurgia

Rio - Marcos Oliveira, conhecido por interpretar Beiçola no seriado "A Grande Família", segue em observação no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas, em Copacabana, após apresentar uma infecção na região do períneo e passar por cirurgia para retirada de um abscesso na manhã desta quinta-feira (2).

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O estado de saúde do ator foi atualizado por Rose Scalco, amiga e advogada do artista, ao DIA. "Ele já retornou para o CTI onde estava para ser visto de perto. Está consciente e até falando que está com fome. Brincando como sempre", informou.