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Celebridades e TV

Iza posa de biquíni e João Vitor reage

Ator assumiu namoro com a cantora em fevereiro

João Vitor Silva namora a cantora Iza
João Vitor Silva namora a cantora Iza -
Rio - João Vitor Silva deixou um comentário divertido em vídeo publicado por Iza nas redes sociais, no domingo (5). A cantora surgiu de biquíni verde com detalhes em amarelo enquanto se arrumava para assistir ao confronto do Brasil contra a Noruega, que eliminou a seleção da Copa do Mundo. 
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Iza acompanhou João Vitor Silva no lançamento de 'Quem Ama Cuida' - Lucas Ramos / Brazil News
João Vitor Silva deixou comentário em vídeo de Iza - Reprodução/Instagram
João Vitor Silva namora a cantora Iza - Reprodução/Instagram
"Agora vocês entendem porque eu ando tão sumido (risos)", escreveu o ator. 
Iza e João Vitor Silva assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, durante o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio. Os rumores sobre o romance iniciaram após os artistas serem vistos de mãos dadas no Réveillon de Copacabana.
Em maio, a cantora marcou presença na festa de lançamento de "Quem Ama Cuida", novela da 21h da TV Globo, na qual o ator interpreta o médico Rafael.
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