Adriane Galisteu revela data de estreia da nova temporada de 'A Fazenda 18'

Rio - A nova temporada de "A Fazenda", da Record, já tem data para estrear: dia 14 de setembro. A novidade foi anunciada por Adriane Galisteu, apresentadora do reality rural, por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (6). Na ocasião, a loira estava a caminho de uma participação especial na "Casa do Patrão".

"Matando a saudade da nossa fazenda. Estou chegando, vou anunciar que no dia 14 de setembro estreia 'A Fazenda' aqui na 'Casa do Patrão'. Estou entrando para conhecer os participantes de perto, vamos conversar... vou conhecer essa casa. Não é onde fica a sede de 'A Fazenda'. É o mesmo lugar, mas, fisicamente, a sede não é a mesma de 'A Fazenda'", explicou ela, no Instagram Stories.

Na "Casa do Patrão", Adriane deu mais detalhes da 18ª temporada do reality rural. "Teremos novas mecânicas, que ainda não posso contar, mas teremos novidades, como todos os anos... Mas a gente nunca perde a nossa essência, que é a alma caipira, o galo canta cedo, a espora estar afiada, o chicote está na mão. A partir do dia 14 de setembro teremos 'Fazenda' ao vivo e a gente só para lá no Natal."

Mas para quem tá pensando em ficar triste com o fim do reality, Galisteu anuncia a data de inicio de #AFazenda: 14 de setembro. pic.twitter.com/GpchZ6KwSj — Casa do Patrão (@casadopatrao) July 6, 2026

Ela, entretanto, disse que ainda não sabe nenhum nome do elenco. "A produção já está correndo. Carelli nunca me diz nenhum nome, ele não me dá nenhum mole... Mas o importante é que eu estou pronta e preparada."