Gretchen fala sobre etarismo e preconceito

Rio - Gretchen criticou comentários que relacionam sua aparência à idade e afirmou que esse tipo de fala reforça o etarismo. Em entrevista ao gshow, a cantora, de 67 anos, disse que se incomoda quando elogios vêm acompanhados da expressão "para a sua idade".
"'Ai, você está ótima para sua idade'. Mas eu preciso ter idade para estar ótima? (...) 'Você treina nessa idade? Você consegue levantar peso?'. O preconceito chega sempre antes", afirmou.
Durante a conversa, a artista também falou sobre a rivalidade entre mulheres e disse que gostaria de ver mais incentivo à adoção de hábitos saudáveis. Segundo Gretchen, os treinos têm como principal objetivo garantir qualidade de vida, e não apenas a aparência.
Ao lado do marido, Esdras de Souza, a cantora contou que os dois compartilham o desejo de envelhecer com autonomia. Ela afirmou que pretende chegar à velhice com independência para realizar as atividades do dia a dia sem depender da ajuda de outras pessoas.
"'Ai, você está ótima para sua idade'. Mas eu preciso ter idade para estar ótima? (...) 'Você treina nessa idade? Você consegue levantar peso?'. O preconceito chega sempre antes", afirmou.
Durante a conversa, a artista também falou sobre a rivalidade entre mulheres e disse que gostaria de ver mais incentivo à adoção de hábitos saudáveis. Segundo Gretchen, os treinos têm como principal objetivo garantir qualidade de vida, e não apenas a aparência.
Ao lado do marido, Esdras de Souza, a cantora contou que os dois compartilham o desejo de envelhecer com autonomia. Ela afirmou que pretende chegar à velhice com independência para realizar as atividades do dia a dia sem depender da ajuda de outras pessoas.