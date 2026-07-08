Luana Xavier conta como é viver namorar pela primeira vez aos 38 anos

Rio - Aos 38 anos, Luana Xavier revelou que está vivendo o primeiro namoro da vida. A atriz assumiu o relacionamento com o arquiteto Philipe Chagas, de 34 anos, e contou que a experiência tem sido marcada por descobertas e pela sensação de viver algo que nunca havia experimentado.

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"Estou amando namorar! Mas preciso confessar uma coisa: tive muita dificuldade de proferir essa palavra", afirmou. A atriz também desabafou sobre nunca ter vivido gestos de afeto comuns em um relacionamento. "Nunca tive ninguém assumindo um relacionamento, pegando na minha mão, apresentando para a família. Só tinha aqueles peguetes pontuais", declarou, em entrevista ao Gshow.Segundo Luana, ela e Philipe se conhecem desde 2021, mas o romance só começou no fim do ano passado. Os dois se reencontraram após o arquiteto encerrar um relacionamento e, depois de um jantar no Rio de Janeiro, decidiram dar uma chance ao envolvimento.A atriz contou ainda que o casal já conversa sobre o futuro. Entre os planos estão morar juntos e oficializar a união com duas cerimônias, uma na Umbanda, religião de Luana, e outra na Igreja Católica, em respeito à fé do companheiro.Durante a entrevista, Luana também refletiu sobre a solidão da mulher negra e disse que essa realidade influencia a forma como muitas mulheres enxergam os próprios relacionamentos. "A solidão da mulher negra, infelizmente, é uma realidade porque nós não somos enxergadas nem como passíveis do afeto, nem como merecedoras dele", afirmou.A atriz atribui a fase atual ao momento de transformação pessoal vivido desde a cirurgia bariátrica realizada em 2023. Após perder mais de 65 quilos, ela adotou uma rotina com alimentação equilibrada e atividades físicas, mudança que, segundo ela, também refletiu na disposição para o trabalho.Além da vida pessoal, Luana prepara a estreia da série "Todo Santo Ajuda", prevista para setembro no Multishow e no Globoplay.