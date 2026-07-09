Gabi Melim mostra nova tatuagem na lombar

Rio - Gabi Melim chamou a atenção dos seguidores ao revelar uma nova tatuagem. Nesta quinta-feira (9), a cantora publicou um álbum de fotos nas redes sociais e mostrou um desenho de coração na região da lombar.



Além do novo registro, a artista compartilhou momentos da rotina, com cliques na praia e outros registros da semana.



Na legenda da publicação, Gabi fez uma reflexão sobre autoestima e autoconfiança. "Amor próprio é para sempre", escreveu.



A postagem recebeu elogios dos fãs, que destacaram tanto a nova tatuagem quanto a beleza da cantora nos comentários.