Nicole Bahls posta cliques na Itália

Rio - Nicole Bahls dividiu com os seguidores novos registros da viagem que faz pela Itália. Nesta sexta-feira (10), a influenciadora publicou um álbum de fotos aproveitando um dia de sol no litoral da Sardenha.

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Para o passeio, Nicole escolheu um biquíni rosa e apareceu relaxando à beira-mar, nas espreguiçadeiras do hotel onde está hospedada. A modelo também mostrou a paisagem do Mar Tirreno e a piscina de água salgada do local."Entre o sol e a beleza da Itália", escreveu na legenda da publicação.Nicole está hospedada no Hotel Pitrizza, em Porto Cervo, destino conhecido pelas praias de águas cristalinas. Nos comentários, seguidores elogiaram tanto a beleza da influenciadora quanto o cenário da viagem. "O verão europeu é outro nível", escreveu uma internauta. "A senhora é muito diva!", comentou outra.