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Celebridades e TV

Marcos Oliveira, o Beiçola, volta para o CTI após cirurgia

Ator passou por procedimento de emergência para a retirada de um abcessono início do mês

Ator de 'A Grande Família' está internado em hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro
Ator de 'A Grande Família' está internado em hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro -
Rio – O ator Marcos Oliveira, de 70 anos, conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola em “A Grande Família", retornou ao CTI Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Rose Scalco, advogada e amiga do artista, confirmou a informação em entrevista a O DIA, “Ele retornou à dieta zero e retornou ao CTI pós-operatório para melhor monitoramento dele”.

Ela explicou que o estado de saúde do ator é positivo, “Está consciente, pressão boa e sem febre. Ele fica emocionado quando me vê e conversa normalmente”.

Marcos Oliveira foi internado inicialmente para tratar de uma infecção, e passou por uma cirurgia de emergência, no dia 2 de julho, para a retirada de um abcesso.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna
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