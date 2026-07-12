Carol Castro curte dia de praia e exibe as curvas

Rio - Carol Castro, de 42 anos, encantou os seguidores do Instagram, neste sábado (11), ao publicar uma série de fotos de suas férias. Em algumas das imagens, a atriz aparece curtindo um dia de praia. De biquíni, ela se divertiu no local, renovou o bronzeado e se refrescou no mar.

"Mini férias degustada com sucesso!", celebrou Carol, que aproveitou os dias de descanso acompanhada da filha, Nina, fruto do antigo relacionamento com o violinista Felipe Prazeres. Em outros registros, a atriz apareceu animada durante uma atividade de Arco e Flecha.

Nos comentários, os internautas elogiam a beleza da artista, que interpretou Clarice em "Garota do Momento". "Perfeita", afirmou um usuário da rede social. "Musa, linda demais", disse outro. "Maravilhosa", opinou uma terceira pessoa.

Confira: