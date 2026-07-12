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Mingau, do Ultraje a Rigor, sorri e mostra evolução na recuperação

Em vídeo, músico aparece realizando exercícios de fisioterapia

Mingau compartilhou progresso em sua recuperação depois de ter sido baleado na cabeça
Mingau compartilhou progresso em sua recuperação depois de ter sido baleado na cabeça -
Rio - O perfil de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, compartilhou, neste sábado (11), um novo registro da recuperação do músico quase três anos após ele ser baleado na cabeça, em Paraty. Em vídeo publicado no Instagram, o artista aparece realizando exercícios de fisioterapia e sorri durante o atendimento da equipe. 
"A luta continua, e os sorrisos também. Gratidão eterna a essa equipe maravilhosa!!!", diz a legenda da publicação.

Nas imagens, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, realiza exercícios de mobilidade com auxílio de profissionais de saúde e também aparece sorrindo para um dos fisioterapeutas. Nos comentários, fãs e amigos comemoraram a evolução do músico. "Esse sorriso... Bora Mingau!", escreveu um seguidor.
 
 
 
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O que aconteceu com Mingau? 
O baixista foi baleado na cabeça em setembro de 2023, enquanto passava de carro pela Ilha das Cobras, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Após o ataque, ele foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência e permaneceu internado por semanas na UTI, passando por diferentes procedimentos durante a recuperação.

Mingau entrou em processo de reabilitação após a retirada da sedação e o início do desmame da ventilação mecânica. Desde então, o perfil do músico tem compartilhado, esporadicamente, registros de sua evolução e do tratamento fisioterapêutico.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
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Mingau compartilhou progresso em sua recuperação depois de ter sido baleado na cabeça
Mingau compartilhou progresso em sua recuperação depois de ter sido baleado na cabeça Reprodução / Instagram
Mingau compartilhou progresso em sua recuperação depois de ter sido baleado na cabeça
Mingau compartilhou progresso em sua recuperação depois de ter sido baleado na cabeça Reprodução / Instagram
Mingau compartilhou progresso em sua recuperação depois de ter sido baleado na cabeça
Mingau compartilhou progresso em sua recuperação depois de ter sido baleado na cabeça Reprodução / Instagram
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