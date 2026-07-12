Mingau, do Ultraje a Rigor, sorri e mostra evolução na recuperação

Rio - O perfil de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, compartilhou, neste sábado (11), um novo registro da recuperação do músico quase três anos após ele ser baleado na cabeça, em Paraty. Em vídeo publicado no Instagram, o artista aparece realizando exercícios de fisioterapia e sorri durante o atendimento da equipe.
"A luta continua, e os sorrisos também. Gratidão eterna a essa equipe maravilhosa!!!", diz a legenda da publicação.
Nas imagens, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, realiza exercícios de mobilidade com auxílio de profissionais de saúde e também aparece sorrindo para um dos fisioterapeutas. Nos comentários, fãs e amigos comemoraram a evolução do músico. "Esse sorriso... Bora Mingau!", escreveu um seguidor.
Nas imagens, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, realiza exercícios de mobilidade com auxílio de profissionais de saúde e também aparece sorrindo para um dos fisioterapeutas. Nos comentários, fãs e amigos comemoraram a evolução do músico. "Esse sorriso... Bora Mingau!", escreveu um seguidor.
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O que aconteceu com Mingau?
O baixista foi baleado na cabeça em setembro de 2023, enquanto passava de carro pela Ilha das Cobras, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Após o ataque, ele foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência e permaneceu internado por semanas na UTI, passando por diferentes procedimentos durante a recuperação.
Mingau entrou em processo de reabilitação após a retirada da sedação e o início do desmame da ventilação mecânica. Desde então, o perfil do músico tem compartilhado, esporadicamente, registros de sua evolução e do tratamento fisioterapêutico.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa
Mingau entrou em processo de reabilitação após a retirada da sedação e o início do desmame da ventilação mecânica. Desde então, o perfil do músico tem compartilhado, esporadicamente, registros de sua evolução e do tratamento fisioterapêutico.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa