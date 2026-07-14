Erika Januza posa de biquíni é fãs enlouquecem

Rio - Erika Januza, de 41 anos, aproveitou o descanso entre as gravações de "A Nobreza do Amor", da TV Globo, para curtir um passeio de barco na tarde desta terça-feira (14). A intérprete da rainha Niara apostou em um biquíni branco para renovar o bronzeado.

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"Encontrei um sol bem pertinho pra acalmar a mente!", escreveu na legenda.

A atriz recebeu diversos comentários na publicação. "Como é carregar a beleza do mundo inteiro nas costas?", perguntou um perfil. "Simplesmente maravilhosa", disse outro. "Eu quero ser assim quando crescer", brincou um terceiro.

Além do trabalho na novela, Erika Januza integra o time de apresentadoras do programa "Saia Justa", do GNT", ao lado de Eliana, Bela Gil, Juliette Freire e Tati Machado.