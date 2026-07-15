Virginia exibe corpo sarado: 'Pagando de gatinha'

Rio - Virginia Fonseca segue curtindo uns dias de descanso a bordo de um iate luxuoso na Sardenha, na Itália. Usando um biquíni fininho, a influenciadora digital colocou o bronzeado em dia e posou para fotos. Em uma das imagens, publicadas no Instagram, a loira exibe o corpão sarado.
"Sou só gratidão. Obrigada, Deus. Pagando de gatinha", escreveu ela em um trecho da legenda da postagem. Ela também mostrou outros cliques ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento anterior com Zé Felipe.
Recentemente, os rumores de uma possível reconciliação entre Virginia e Vini Jr. ganharam ainda mais força depois de um clique da influenciadora sentada no colo do jogador viralizar nas redes sociais. O casal havia colocado um ponto final no namoro em maio deste ano, entretanto, internautas apontam a presença dos dois nos mesmos locais. Em Sardenha, por exemplo, ela comemorou o aniversário de 26 anos do craque no iate ao lado dos amigos.
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