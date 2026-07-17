Web aponta Vini Jr. em vídeo de Virginia Fonseca na Itália

Rio - Virginia Fonseca movimentou as redes sociais, nesta quinta-feira (16), ao publicar novos registros de sua viagem pela Itália. Além de compartilhar fotos suas na eurotrip, a influenciadora chamou atenção ao dividir um vídeo em que uma mão masculina aparece segurando um par de calçados. Internautas apontaram que se trata de Vinicius Júnior.
No story, Virginia mostra o horário na Itália e no Brasil antes de filmar um homem caminhando com chinelos nas mãos. Embora o rosto não apareça, seguidores associaram a mão ao atacante do Real Madrid, com quem a empresária vem sendo apontada como affair nas últimas semanas, principalmente após compartilhar no status do Whatsapp uma foto sentada no colo do jogador.
Mais tarde, Virginia também publicou um novo "dump" da viagem. No carrossel, a influenciadora surgiu usando um vestido de renda rosa com a legenda: "Euro Summer", acompanhado de emojis. A publicação recebeu elogios de famosos como Maya Massafera, Renata Fabrini e Alessandro Alarcão.
O Vinicius Junior colocando o braço pro marinheiro n dá a mão pra Virgínia kkkkkkkkkkkkkk ciumento pic.twitter.com/kADLpXKiXO— Vi (@tuittafraan) July 16, 2026
Até o momento, nem Virginia nem Vinicius Júnior comentaram publicamente os boatos sobre a volta do relacionamento.
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa