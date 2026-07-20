Vini Jr e Virginia Fonseca se beijam em inauguração de academia

Rio - Vinicius Jr. compareceu ao evento de inauguração da nova academia de Virginia Fonseca em Goiânia, nesta segunda-feira (20). A aparição do camisa 7 da seleção brasileira acontece um dia após ele confirmar a reconciliação com a influenciadora com uma declaração nas redes sociais.
Mais cedo, o jogador do Real Madrid surgiu em registro compartilhado por Danilo Nascimento, ex-namorado de Margareth Serrão, mãe da influenciadora. Ele também autografou uma camisa do time espanhol para o músico.
Virginia Fonseca assumiu o romance com Vini Jr em outubro do ano passado. Em maio, a influenciadora anunciou o fim do relacionamento. Nas últimas semanas, a ex-mulher de Zé Felipe deu indícios de que estaria novamente com o jogador.