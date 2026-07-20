Grazi Massafera exibe as curvas em cachoeira

Rio - Grazi Massafera, de 44 anos, curtiu um dia de cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, neste domingo (19). De biquíni, a atriz, que interpretou a vilã Arminda em "Três Graças", da TV Globo, se refrescou nas águas e exibiu o corpão em forma. Um registro do momento de lazer foi compartilhado pela artista no Instagram Stories. Como trilha sonora, ela usou a canção "Charme", da Liniker.
Nesta segunda-feira (20), Grazi voltou a encantar os internautas ao publicar novas fotos do passeio. Em algumas delas, a atriz dá um show de boa forma ao posar para fotos usando um maiô de onça.
"Já dancei na chuva, lambi um sol, fui princesa, hoje sou bruxa. Fui salva pela minha gargalhada, já conheci meus desertos, já aprendi a dizer não. Já fui cachoeira derramando água por tudo, já disse 'ainda te quero', e parei de pedir desculpas por criar expectativas. Gosto delas", escreveu na legenda.
Não demorou muito para a loira receber uma chuva de elogios. "Maravilhosa", "perfeita", "gata" e "sabe ser linda" foram alguns dos comentários deixados pelos admiradores de Grazi.
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