Mulher de Rafael Zulu rebate crítica sobre corpo

Rio - Aline Becker, mulher de Rafael Zulu, usou as redes sociais para responder a uma crítica que recebeu sobre a aparência do próprio corpo. A nutricionista e educadora física compartilhou a mensagem enviada por uma seguidora, que se dizia sua fã, e afirmou que está satisfeita com o resultado dos treinos.



Na publicação, a internauta afirmou que os glúteos de Aline não eram tão bonitos quanto o restante do corpo por terem "linhas" e serem "caídos". Em resposta, a influenciadora disse que não se sentiu ofendida, mas considerou o comentário desrespeitoso.



"Isso porque se diz fã. Imagina se fosse hater... A minha sorte é que eu tô amando a minha bunda. Eu queria um volume e consegui. Tô treinando que nem filha da mãe, então ela tá do jeitinho que eu quero. Mas, se eu não tivesse me gostando, eu ia sentir. Essa opinião 'de fã' não foi opinião, foi uma agressão", declarou.



Aline também aproveitou para refletir sobre comentários feitos na internet. Segundo ela, opiniões só devem ser compartilhadas quando podem contribuir de forma positiva. "Quando a minha opinião sobre a outra pessoa não a ajuda, não agrega na vida da outra pessoa, por que eu vou falar? Nem toda opinião sincera é bem-vinda", afirmou.