Gisele Bündchen revela detalhes de festa de aniversário

Rio - Discreta em relação à vida pessoal, Gisele Bündchen publicou no Instagram, nesta quarta-feira (22), registros de seu aniversário de 46 anos, completados na última segunda (20). A festa foi intimista, com direito a balões, decoração em rosa e branco e bolo em formato de coração.

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De biquíni, a modelo aproveitou o dia ensolarado e relaxou em uma espreguiçadeira. Ela ainda posou toda sorridente para uma foto enquanto segurava alguns balões. Em outro clique, Gisele exibiu detalhes da mesa do bolo. Já na legenda da publicação, a loira agradeceu o carinho que recebeu no dia especial.

"Obrigada a todos pelo carinho e pelas mensagens de aniversário. Sinto muita gratidão por este novo ciclo que está começando e por todas as aventuras que ainda estão por vir. Que todo o amor e a gentileza que vocês compartilham retornem para cada um de vocês mil vezes mais", escreveu ela.







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Gisele Bündchen vive um relacionamento com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente. Os dois têm um filho, River. A modelo também é mamãe de Benjamin e Vivian, frutos do seu antigo casamento com Tom Brady.

