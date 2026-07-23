Marina Ruy Barbosa enlouquece fãs ao fazer topless na Toscana

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"24h off in Tuscany", escreveu Marina na legenda do álbum, que reuniu imagens do litoral italiano e momentos de lazer durante a passagem pela região.A publicação recebeu diversos elogios dos seguidores. "A senhora é igual vinho, cada dia melhor", declarou uma internauta. "Que mulher surreal! Belíssima", comentou outra. "A mulher mais linda do mundo!", afirmou uma terceira.Outros usuários também deixaram mensagens como "Perfeita, charmosa", "Parece miragem" e "Curado com essas fotos, viu".