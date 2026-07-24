Dany Bananinha pratica ioga em Fernando de Noronha

Rio - Dany Bananinha está aproveitando dias de descanso em Fernando de Noronha e compartilhou com os seguidores momentos da viagem nesta sexta-feira (24). Nas redes sociais, a apresentadora publicou fotos em que aparece praticando ioga à beira-mar.

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Usando um biquíni, a ex-assistente de palco do "Caldeirão" fez poses da atividade física tendo como cenário as paisagens do arquipélago. "Energia maravilhosa", escreveu na legenda da publicação.Dany completa 50 anos em agosto e tem aproveitado as férias ao lado da família antes da comemoração.Atualmente, ela trabalha como diretora de palco do "Domingão". Recentemente, também assumiu o relacionamento com o operador de áudio Pedro, que atua nas equipes do programa comandado por Luciano Huck e do "Caldeirão com Mion".